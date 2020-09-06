Ağustos ayında en çok sağlık için harcandı

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından geçen günlerde yayımlanan Ağustos 2020 Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre en önemli artış yüzde 14.68 ile sağlıkta oldu.

“Sağlık hani ücretsizdi” diye soran Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Mızrağın çuvala sığmadığını TÜİK bile gördü. Gerçekler artık gizlenemiyor. Vatandaşların bir yandan cepten ödemeleri artarken diğer yandan test kuyruklarında ve yoğun bakım önlerindeki çileleri de devam etmekte” dedi.

TÜİK verilerini değerlendiren Demir ve Kılıç, pandemi döneminde yurttaşın cepten sağlık harcamalarının artışının iki önemli nedeni olduğunu vurguladı:

ZORUNLU OLDU

“Salgın ile birlikte kamu hastanelerinin neredeyse tamamının pandemi hastanesi ilan edilmesi özellikle riskli gruplara yönelik sağlık hizmetlerine erişimde bir planlama yapılmaması nedeniyle yaşlı hastalar, gebeler, hematoloji-onkoloji hastaları, kronik hastalığı olanlar, acil ameliyat olması gerekenler özel sağlık kuruluşlarına yönelmişlerdir.

Salgının başlangıcından bugüne bu durumu fırsat olarak gören birçok özel hastane ve sağlık kuruluşu yoğun bakım ücretleri dahil olmak üzere yüzde 200 ve üzeri informel ücret almaya devam etmişlerdir. İkincisi ise hane halkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamalarına bir de maske, yüz siperliği, hijyen malzemesi, ateş ölçer vs. kişisel koruyucu ve tıbbi malzemelerin ücretleri de eklenmiş oldu.”

HARCAMAYI ARTIRAN FAKTÖRLER

Kronik, kanser hastaları, yaşlılar ve hamilelerin özele yönlendirilmesi, hastaneye gidemediği için cepten ilaç alımı, ücretsiz verileceği söylenen ancak verilemeyen maskeler.