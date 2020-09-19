AHBAP müzisyenler ve tiyatrocular için toplanıyor
AHBAP kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler ve tiyatrocular için toplanacaklarını duyurdu.
Koronavirüs pandemisi pek çok sektörü olduğu gibi kültür sanat dünyasını da derinden etkiledi.
Müzisyenlerin aylardır konser verememesi nedeniyle müzik sektörü durma noktasına geldi; tiyatro oyuncuları ve pek çok tiyatro çalışanı işsiz kaldı.
Müzik ve tiyatro ile ilgili kuruluşlar, sürecin zorluklarını göz önüne seren açıklamalar yapıp devletten destek talebinde bulunsalar da, sorunlar çözülmedi.
AHBAP HAREKETE GEÇİYOR
Haluk Levent, AHBAP ile birlikte müzik emekçileri ve tiyatro sanatçıları için harekete geçeceklerini duyurdu.
Müzik emekçilerinin sekiz aydır çalışamadıklarını, geçinemediklerini ve aralarında intihar edenlerin olduğunu söyleyen Levent, "Bir şey yapmalı! Pazartesi günü müzisyenler ve tiyatro sanatçıları ile ilgili toplantımız olacak Ahbap'lar olarak. Umarım bir çözüm buluruz" dedi.
Pazartesi günü müzisyenler ve tiyatro sanatçıları ile ilgili toplantımız olacak Ahbap’lar olarak.— Haluk Levent (@haluklevent) September 19, 2020
Umarım bir çözüm buluruz.??
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