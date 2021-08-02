Ahmet Ağaoğlu'ndan hakemlere: Adalet istiyoruz!

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:59

2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 31 Temmuz'da başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı. Ağaoğlu'nun, "Adalet istiyloruz" açıklaması MHK'de sıkıntı yarattı.

Açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Hepinizin bildiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Yoğun ve sıkıştırılmış bir maç trafiği yaşadık. 2692 maça hakem ve gözlemci ataması yaptık. Bazı hakemlerimizden gelen pozitif test sonuçlar bizi üzdü ve önemli sıkıntılar yaşattı. Geçen sezon son haftaya kadar büyük mücadele ve heyecana şahit olduk. Genel olarak çok başarılı olan hakemlerimiz ve tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Geride bıraktığımız sezonda 7 hakemi ilk defa Süper Lig'de görevlendirdik. Yıllık sözleşmelere 15 maç sınırı getirdik. Federasyonumuzun sertifikalı VAR hakemlerinin arttırılması için çalışmalar yaptık ve önemli bir yol kat ettik. Kadın hakemlerimiz en üst maçlarda görevlendirilmesine adına, kadın hakemlerimize yer verdik. Havuz sistemine son verdik ve hakemlerimizi klasmanlara ayırdık. Genç ve yetenekli hakemlerin geleceklerine katkı sağlayacağız. Türkiye'nin her bölgesindeki her hakeme ulaşabilmeyi ve tek bir merkezden denetlemeyi planlıyoruz. Bu projemizin hayata geçmesindeki desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Süper Lig ve 2'nci Lig dışındaki hakemlerin atamaları dışında kalan 6 hakemimiz tarafından yapılacak. Bu sezondan itibaren tüm profesyonel liglerde gözlemlerimiz, bundan böyle UEFA gözlemci raporu dolduracaklar. Türk hakemlerinin FIFA ve UEFA'da almış olduğu maçların sayısı artmaktadır. Cüneyt Çakır en fazla maç yöneten hakem olarak bizleri gururlandırmıştır" diye konuştu.

Tatlı ayrıca, "VAR'ın her şeye müdahale etmesi gerektiği düşüncesi bu sisteme zarar vermektedir" diyerek, "Adil, eşit ve cesur olmalarını istiyoruz hakemlerimizin. Biz hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Herkese saygı duyuyoruz. Hakem camiasını olarak biz de aynı saygıyı bekliyoruz. Bu sezon da her hakem her takımın maçında görev alacak" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: SÜREKLİ İYİ GİDEN BİR TAKIM YOKTUR HAKEM DE OLMAYACAKTIR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise şunları söyledi:

"Kabul etmek lazım ki futbol artık endüstriyel bir hal aldı, beklentiler çok büyüdü. Eleştiriler fazla oluyor beklenti yüksek olduğu için. Yaptığımız iş eleştiriye açık, buna hep açık olmamız gerekiyor. Kendimizi eleştiriye karşı bilmemiz gerekiyor. Özgüven, sevgi, saygı çok önemli. Birliktelik var burada, aynısı sahaya da yansır umarım. Olağanüstü bir çalışma içerisindeler. Geldiğim ilk günden beri çok daha büyük mesafe alındığını görüyorum. Son dönemde alınan kötü sonuçlar Türk futbolunun bittiğini değil; olumsuz olduğunu söyleyeceğiz tabii ki ama geçmişe göre çok iyi durumdayız. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Sürekli iyi giden bir takım yoktur hakem de olmayacaktır. Sizden beklentimiz şu; Sevgi, saygı içerisinde, bir güven duygusunu hep verin. Tecrübeli hakem, iyi hakem bu demektir. Hakem oyuncu ilişkilerindeki o sevgi, saygı olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Cesur olun, korkmayın. Siz hep izleniyorsunuz, rahat olun, kameralara teslim olmayın. VAR sizi geliştirmek için yardımcı olsun. VAR'a bağımlı olursanız, gerçek değerinizi gösteremezsiniz. Futbolun daha hızlı oynanması için bir takım değişikler olduğunu görüyorum. Yeşil kart olayı olabilse çok güzel olabilir. İtiraz eden 3-5 dakika kenarda kalsa güzel olur."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği üzere ülke futbolu sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çok büyük iftira kaybettik 2 sene içinde. Belki de sektör olarak baktığımızda ülkedeki zorluğu en üst seviyede yaşayan ve faaliyetine devam eden tek sektör futbol sektörü oldu. Bütün faaliyetlerin durma noktasına geldiği noktada biz haftada 2-3 maç oynayarak ülke insanını motive eden bir konumdaydık. Bu süreçte ekonomik ve marka değeri anlamda çok şey kaybettik. Eğer bu marka değerini yukarı doğru taşımak istiyorsak, Avrupa'nın büyük liglerinden biri olduğumuzu iddia ediyorsak, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek hepimizin sorunu. Kulüpler Birliği olarak bütün kulüplerimiz ortak birleştiği nokta var. Biz artık futbolda adalet istiyoruz, sistem istiyoruz. Kulüpler Birliği başkanı olarak ilk defa bütün kulüp başkanlarımız tek fikir etrafında birleşiyorlar. Aynı iradeyi federasyonumuzdan da görüyoruz. Uzun zamandan beri bağımsızlıkları veya yapısal olarak tartışılan; Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, federasyon yönetim kurulunun değil de genel kurulla değişmesi, bu konuya olan yaklaşımın da en önemli göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL PAYDAŞLAR SIKINTILARDAN AVANTAJ SAĞLIYOR"

VAR'ın standardının belli olmadığını belirten Ağaoğlu, "Hangi pozisyona karışır, hangisine karışmaz. Biz bunların açıklamalarını istiyoruz. Her pozisyona VAR baksın demiyoruz. Adalet ve hakkaniyet bekliyoruz, başka hiçbir şey beklemiyoruz Futbolun finansal paydaşları bu tür sıkıntılar üzerinden kendilerine avantaj sağlıyorlar. Hakemler üzerinden, olmayan seyirci üzerinden, başkan konuşmaları üzerinden... Bunların hepsi bahane gösterilerek finansal ortak sorumluluklarını pazarlık haline getiriyorlar" açıklamasında bulundu.

Son olarak hakemlere seslenen Ağaoğlu, "Sizler bağımsız kurumsunuz. Bağımsız hareket ettiğiniz sürece, hakem olarak adaleti dağıttığınız sürece en büyük destekçiniz biz olacağız. Sizler haksız bir şekilde eleştirildiğinizde de emin olun onun cevabını biz vereceğiz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.