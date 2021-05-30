FIFA, MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı yok saydı
FIFA, internet sitesinde TFF için oluşturduğu sayfada MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın yerine eski hakem Barış Şimşek'in ismini yazdı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde ülke federasyonları için oluşturulan bilgilendirme sayfasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "hakem koordinatörü" kısmında MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın yerine eski hakem Barış Şimşek'in isminin yazdığı görüldü.
Ajansspor'un haberine göre FIFA, diğer ülke federasyonlarının hakem koordinatörlerinin isimlerine ilgili sayfalarda yer verirken, Ağustos 2020'de göreve gelen Serdar Tatlı'nın yerine Barış Şimşek'in ismini yazdı. Haberde Tatlı'nın aktif hakemlik döneminde FIFA kokartı takmamış olması ve yabancı dil bilmemesinin buna sebep olduğu ileri sürüldü.
FIFA'nın sitesinde TFF ile ilgili olan bilgi sayfası şu şekilde:
Diğer ülke federasyonları ile ilgili oluşturulan sayfalar ise şu şekilde:
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