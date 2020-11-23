Ahmet Akın, koronavirüse yakalandı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 21:24

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Bugün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" yaplaşımında bulundu.