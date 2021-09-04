Ahmet Çakmak ortaya çıktı, Pelikancıların ve Gökçek'in sözleri gündemde

04 Eylül 2021 Cumartesi, 12:15

'Hudut Namustur' pankartı asılmasının ardından ortadan kaybolan ve çektiği şüpheli video ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya suçlamalarda bulunan Ahmet Çakmak'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Çakmak, söz konusu videoyu Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucu çektiğini ifade ederek, onu kaçıran kişinin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren olduğunu ifade etti.

Söz konusu ifadenin ortaya çıkmasının ardından Pelikancıların ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yken görevinden istifa ettirilen AKP'li İbrahim Melih Gökçek'in de aralarında buluduğu hesapların paylaşımları yeniden gündeme geldi.

AKP'li oluşumlar, Ahmet Çakmak'ın akıbeti sorulurken, zorla çekildiği ortaya çıkan videodaki İYİ Partili Kavuncu'ya yönelik iddiaları savundular.

GÖKÇEK YİNE MEYDANDA

Zorla çekilen videoyu hesabından paylaşan Melih Gökçek, "Yazıklar olsun Buğra Kavuncu. Bu para işi doğru mu, açıkla. 'Hudut namustur' pankartı asıp kendilerine 'Öfkeli Genç Türkler' diyenleri İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun para ve vaatlerle kandırmış. Pankartı bizzat asan kişi söylüyor" ifadelerini kullandı.

PELİKANCILAR BOŞ DURMADI

Söz konusu videoyu paylaşanlar arasından Pelikan grubuna ait olan ve sık sık muhalifleri hedef gösteren Yekvücut isimli hesap da vardı. Hesapta yine Kavuncu suçlanarak, videoda yer alan ifadeler belirtildi.