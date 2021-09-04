Ahmet Çakmak: Videoyu, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucunda çektim

04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:23

Ahmet Çakmak'ın ortadan kaybolmasının ardından çektiği video gündem olmuştu.

“Hudut namustur” pankartını İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun astırdığı yönünde video paylaşan Ahmet Çakmak, poliste verdiği ifadede Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde alıkonulduğunu, kendisini buraya götüren kişinin Selçuk Özdağ'a saldırının faili Abdurrahman Gülseren olduğunu ifade etti.

Çakmak emniyette verdiği ifadede Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde videoyu zorla çektiğini belirterek, ailesi ile tehdit edildiğini öne sürdü.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün ulaştığı emniyetteki ifade şöyle: