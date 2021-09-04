Ahmet Çakmak: Videoyu, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucunda çektim
'Hudut Namustur' pankartı asılmasının ardından ortadan kaybolan ve çektiği şüpheli video ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya suçlamalarda bulunan Ahmet Çakmak'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Çakmak, söz konusu videoyu Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucu çektiğini ifade ederek şikayetçi oldu.
Ahmet Çakmak'ın ortadan kaybolmasının ardından çektiği video gündem olmuştu.
“Hudut namustur” pankartını İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun astırdığı yönünde video paylaşan Ahmet Çakmak, poliste verdiği ifadede Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde alıkonulduğunu, kendisini buraya götüren kişinin Selçuk Özdağ'a saldırının faili Abdurrahman Gülseren olduğunu ifade etti.
Çakmak emniyette verdiği ifadede Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde videoyu zorla çektiğini belirterek, ailesi ile tehdit edildiğini öne sürdü.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün ulaştığı emniyetteki ifade şöyle:
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