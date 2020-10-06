Ahmet Davutoğlu: 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız

06 Ekim 2020 Salı, 19:44

Partisinin Çanakkale İl Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, pandemi şartları nedeniyle eğitimde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin, "Bırakın internet ve bilgisayar sorununu çözmeyi, okulların nasıl ve ne zaman açılacağına dair vaktinde bir plan bile yapamadınız, bugünlere kadar beklediniz. Öğrencileri de velileri de muallakta bıraktınız. Bu nasıl bir yönetim krizidir, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir" diye konuştu.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

DEMOKRASİYİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ: 2023’te veya daha erken Türkiye’de mutlaka halkın huzuruna sandıklar gelecektir. 1946 olayının veya benzerinin bir daha yaşanmasına izin verilmeyecek ve demokrasiyi sonuna kadar koruyacağız. Ülkemizdeki demokrasi krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizde fiilen ve hukuki olarak demokratik bir düzenin imkanı ortadan kalkmıştır. Bu koalisyon hükümetinin iktidarda kaldığı her günde daha da gerilere doğru gidiyoruz.

BU SİSTEM İLE DEMOKRASİ İŞLEMEYECEK: Bu hükümet sistemi var olduğu sürece, kişi başına gelirimiz hızla azalmaya devam edecektir. İşte bakın iki yılda her bir vatandaşımız 2 bin dolardan fazla fakirleşti. İşsizlik artmaya devam edecektir. İşte bakın iki yılda geniş işsizlik, genç işsizliği yüzde 30’a ulaştı. Hayat pahalılığı artacaktır. İşte bakın iki yılda zamlar çılgınca yağdı. Bakın daha dün, yani Perşembe günü elektriğe bir daha zam geldi. Allah aşkına siz son bir yıl içerisinde iki kez yüzde 15 zaten zam yapmıştınız. Bu nasıl şahlanan ekonomi. Bu hükümet sistemi var olduğu sürece demokrasinin en temel kurumları işlemeyecektir.

7 AYDIR BOŞ LAF EDİYORSUNUZ: Nihayet dün milyonlarca öğrencimizin eğitimi ile ilgili eksikte olsa bazı kararlar alabildiler, Cumhurbaşkanı açıkladı. 25 milyondan fazla öğrenci, haftalardır ne olacağı belli olmaksızın tek bir kişinin kararını beklemek zorunda kaldık. Nereye gitti bu yaz ayları. Bu alınan kararlar esasında doğrudur. Ancak pandemi şartları son birkaç haftadır değişmediğine, hatta daha da olumsuz seyrettiğine göre yüz yüze eğitim kararları için niye bu kadar geciktiniz. Yaz boyu alternatif senaryolara göre hazırlıklar niye tamamlanmadı. Tam 7 ay geçti. 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız ve eğitimi muallakta bıraktınız. Milli Eğitim Bakanı okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemlerde bile milli eğitimi bir sonraki döneme hazırlamayı beceremedi.

CİDDİYETSİZLİK: Bırakın internet ve bilgisayar sorununu çözmeyi, okulların nasıl ve ne zaman açılacağına dair vaktinde bir plan bile yapamadınız, bugünlere kadar beklediniz. Öğrencileri de velileri de muallakta bıraktınız. Bu nasıl bir yönetim krizidir, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ: Yüz yüze eğitim yapılan yerlerde sağlık şartlarının sağlanması, hijyenin sosyal mesafenin korunması ve uzaktan eğitime tabi öğrencilere gerekli internet ve tablet desteğinin sağlanmasının takipçisi olacağız.

ÖĞRENCİDEN DEZENFEKTAN PARASI İSTENİYOR: Bize gelen bazı bilgiler yüz yüze eğitimin yapıldığı illerde velilerden dezenfektan parası istendiği yönündedir. Bu asla kabul edilmez, velilerimize sesleniyorum. Okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe şartlarının eksiksiz uygulanması talebinde bulununuz. Ve bunun için asla herhangi bir ödeme yapmayınız. Çünkü, ücretsiz eğitim anayasal bir haktır ve bunun istisnası olamaz. Madem ücretsiz bir eğitim anayasal bir haktır, o zaman uzaktan eğitime tabi öğrenciler için de iki temel unsurun temin edilmesi, devletin ve bu ülkeyi yönetenlerin vatandaşımıza borcudur. Hükümet her geçen dakika fakir çocukların eğitim hakkını gasp etmektedir. Erdoğan, şahlanan ekonomi çağ atlayan Türkiye her gün bol hamasetle olmuyor, bunları temin etmekle oluyor.