Ahmet Davutoğlu: Berat Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
Damat Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesini değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Af falan da talep etmiyor aslında, hesap soruyor. Sitem ediyor. Berat Albayrak'ın bu mektubunda üstü kapalı bir meydan okuma var" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal 42' de yayınlanan Sümen Altı programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye eski Bakanı damat Berat Albayrak'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Davutoğlu, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Eğitimde ve kültürde yol alamadık’ diyor. Nasıl alabilirler bu halde? Ekonomiye getirdiğiniz bakanın daha Türkçe kullanabilme yeteneği yok."
"BİR MEYDAN OKUMA VAR"
"İstifa makama yapılır. Af talep edildiği söyleniyor. Af falan da talep etmiyor aslında Berat Albayrak, hesap soruyor. Sitem ediyor. Sonumuz hayrolsun diyerek, bir felaket bıraktığını dile getiriyor. ‘Bakalım siz ne yapacaksınız’ demek istiyor. Berat Albayrak'ın bu mektubunda üstü kapalı bir meydan okuma var. Türkiye, Berat Albayrak'ın sesinden bir istifa ve af talebi duymadı. Sayın bakan, şu an meçhulde. Berat Bey, çıkıp bu istifayı ben yapmadım dese, aksini kimse iddia edemez."
"OLAYI BU NOKTAYA GETİREN KİM?"
"Bir bakan istifa sunarak ‘Aman bizi bırakma kampanyası ile’ başarıya ulaşırsa, ulaşıldı da ikinci bakan da aynı yolu denemeye kalkar, kalktı da. Cumhurbaşkanlığı makamı, istiskal edilecek bir makam değildir. Ayrıca özensiz de konuşulmaz. ‘At izi it izine karıştı’ demiş Berat Bey. Ne demek bu? ‘Allah, sonumuzu hayreylesin’ de demiş Berat Bey. Olayı bu noktaya getiren kim? Berat Bey'in cahilliği değil mi? Peki kabahat kimde? Berat Bey'i o göreve getiren Erdoğan'da"
"AKP VE MHP ARASINDA GİZEMLİ BİR İTTİFAK VAR"
"Bahçeli’ye koalisyon görüşmeleri için gittiğimde saatini 17.25'e ayarlamıştı. MHP seçmeninin Bahçeli’ye ‘17-25, hükümete mi yoksa yolsuzluklara karşı mı yapılmış bir operasyondu’ diye sorması lazım. Cevap yolsuzluk ise Sayın Bahçeli’nin o günkü ve bugünkü yolsuzlukların hesabını bir yerde sorması gerekir. Görünmeyen, hangi anlaşmaların yapıldığını bilmediğimiz bir iktidar ile karşı karşıyayız. 17-25 Aralık dosyalarının açılmasını isteyen Bahçeli şimdi susuyor. Çünkü AK Parti ve MHP arasında gerçekten çok gizemli bir ittifak var. Kendisi nerede? Devlet itibarını korumak bu mudur? Bahçeli, 17/25 Aralık’ı yolsuzluğa karşı operasyon olarak görüyordu."
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