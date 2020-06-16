Ahmet Davutoğlu: ‘Ne döndüğünü biliyorduk’

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi kurmaylarıyla birlikte partisinin ekonomi manifestosunu açıkladı. Bir zamanlar başbakanlığını yaptığı hükümete sert eleştirilerde bulunan Davutoğlu, Türkiye’nin içe kapatılamayacak bir ülke olduğunu belirtti. Davutoğlu, “Başbakanken ihalelerde nelerin döndüğünü gördüm, müdahale edecektik parti içi darbe oldu” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcılarından İbrahim Turhan, BDDK’de eski başkan danışmanı ve finansçı Serkan Özcan, eski bankacı Kerim Rota, eski DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente’den oluşan ekonomi kurmaylarıyla partisinin “Ekonomide Gelecek Modeli” adı verilen manifestosunu açıklarken, eskinin ezberiyle bugünün sorunlarının çözülemeyeceğini vurguladı.

Davutoğlu konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

- Salgında çoğu kredileri içeren 200 milyarlık bir paket ile halkı daha da borçlandırdı. Demokrasi olmadan da yabancı yatırımcı çekilebileceği düşüncesi cahilliktir. Hukuka güven olmayan bir ülkeye yabancı sermaye gelmeyeceği gibi yerli sermaye de kaçar.

- Atamalara baktığınız zaman artık kimse liyakatten söz edemez. Her kuruşu, milletin devlete emaneti olan kamu bankalarının yönetimine dünya şampiyonu da olsa bankacılıktan bihaber insanların getirilmesi kurumsallığın bittiğini gösteriyor.

Partinin ekonomi kurmayları ise ekonomi modelini şöyle anlattı:

- Hedefimiz: Sürdürülebilir büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, mali disiplin ve küresel entegrasyondur.

- Gelecek Partisi serbest ticaretin ve sermaye hareketlerinin önünde engel teşkil eden her türlü korumacı politikaların, küresel ekonomiye zarar veren yanlış tercihler olduğunu savunmaktadır.

- Türkiye’de şu an geleceğimize ipotek koyan maliye politikaları güdülüyor. Gelecek Partisi, Meclis onayı almadan bütçe harcaması yapmayacak.

VARLIK FONU’NA SON

- Başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere bütçe dışı nitelik kazanmış olan tüm uygulamaları sonlandıracağız.

- İstihdamı korurken verimliliği artıran, gönüllülük esasına dayalı “İşçi-İşveren Ortaklığı’ sistemini uygulamaya başlayacağız.”

- Enflasyon ile gerçek mücadeleye önem veriyoruz. “Emek barışı” ilan edeceğiz. İşsizlik Fonu’nu amacı dışında kullanılmasını engelleyeceğiz.

- Sendikalaşmayı teşvik edecek ve istihdam güvenliğini artıracağız. İşsizlik fonundan faydalanma koşullarını esnetecek ve yararlanma sürelerini uzatacağız. İşsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasına son vereceğiz.