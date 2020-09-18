Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün gözaltına alındı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen, Gelecek Partisi'nin siyasal iletişim çalışmalarını yürüten Taha Ün sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
“KAPIMIZA POLİS DAYANDI”
Taha Ün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine hiçbir tebligat gelmeden, hiçbir telefon açılmadan bir sabah polis kapımıza dayandı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.
DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Taha Ün, daha önce de Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.
Ün, Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin ile dünya evine girmişti.
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