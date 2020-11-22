Ahmet Davutoğlu’na zırhlı araç verilmedi
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na partisinin kongresine katılmak için geldiği Siirt'te, zırhlı araç tahsis edilmedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün partisinin il kongresi için Siirt'teydi. Davutoğlu'nun araç konvoyunun yolu üç kez polis tarafından kesildi. Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, yaptığı konuşmada, başvurulmasına rağmen Siirt Valiliği'nin kendisine zırhlı araç tahsis etmediğini söyledi.
Davutoğlu şunları söyledi:
“Arkadaşlarımızın Siirt, Bitlis ve Muş ziyaretlerimiz için devletin güvenlik ve koruma uygulamalarının bir gereği olarak zırhlı araç talebine; Siirt ve Bitlis valilerince olumsuz cevap verilmiş. Yazılı cevap istendiğinde de ‘Bu konu bizi aşıyor' denilmiş. En baştan şunu söyleyeyim. Benim halkımın arasına ve ülkemin dağlarına ve ovalarına gidebilmek için zırhlı araç talebim olmaz; bu devletin eski başbakanlar için alışılmış bir uygulamadır.”
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