Ahmet Davutoğlu'ndan AKP'nin kongresini gerçekleştirdiği Ankara'yla ilgili çarpıcı iddia

25 Mart 2021 Perşembe, 18:26

Davutoğlu İl Başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Ankara'nın salgın haritasıyla ilgili kritik bir iddia da bulundu. Davutoğlu açıklamasında, “Bana gelen birçok bilgide ve sağlık sistemi içinde bulunanlarda Ankara’da artışın hızlandığı, Ankara’nın da kızardığı ama AKP ve MHP kongreleri dolayısıyla bunun ertelendiği bilgisi var" dedi.

Davutoğlu ifadelerini, "Göreceğiz bakalım. Gelecek hafta inşallah olmaz ama Ankara kırmızıya dönerse, artık o zaman bunların riyakarlıkları, fırsatçılığı, yalanları bir kez daha ortaya çıkacak" şeklinde sürdürdü.

Salgın önemlerinin hiçe sayıldığı AKP kongresini eleştiren Davutoğlu, "Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı AK Parti kongresinin ardından Cumhurbaşkanı ve iktidara düşen görev şudur: Madem ki bunlar bir tehlike teşkil etmiyor, milletimize sosyal mesafeye uymamak dolayısıyla kesilen bütün cezalar geri ödenmelidir" dedi.

GİTSİNLER İTİRAZ ETSİNLER

Davutoğlu ifadelerini, "Ceza ödemiş bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, gitsinler ve itiraz dilekçesini AKP kongresinin resimleriyle birlikte müracaat etsinler ve bu resimler sosyal mesafe kuralını ihlal etmiyorsa biz de etmiyorduk desinler. İl Başkanlarımdan ricam, esnafımızla, vatandaşlarımızla görüşerek her bir ilde şu ana dek alınan cezaların geri ödenmesi için bir imza kampanyası başlatalım, esnafımızla birlikte harekete geçelim" şeklinde sürdürdü.

“BİONTECH AŞISININ HESABINI SORARIZ”

Türkiye’ye getirilen Biontech aşısıyla ilgili Davutoğlu, “Kimler Biontech aşısı olmuş? Eğer Çin aşısını sıradan vatandaşlara yapıp, seçkinler Biontech aşısı olmuşsa bunun da hesabını bir gün çıkartır ve sorarız. Bütün bu şartlarda biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KİMLER O GECE ZENGİN OLDU?

Davutoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan bütün döviz işlemlerini şeffaf bir şekilde açıklasın" diyen Davutoğlu, "450 milyon dolar o gün döviz işlemi yapıldığı söyleniyor. Bir açıklayın bakalım, kimler o gece zengin oldu? Kimler kârlarına kâr, rantlarına rant kattı?Cumhurbaşkanı diyor ki 30 yaşına kadar gençlerimiz evlenmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, işi olmayan nasıl evlenmeye cesaret etsin? Halktan bu kadar kopuklar ki genç işsizliğinin yüzde 40'lara vardığını bilmiyorlar. Bu şartlarda hangi genç evlenebilir?

Bir eli yağda, bir eli balda olan bir türemiş zenginler güruhunun çocukları için bu problem olmayabilir ama fakir esnafın, çiftçinin çocukları bugün akşam eve ekmek bulma korkusuyla gidiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı rakamları manipüle ederek bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor ama halk nasıl fakirleştiğini görüyor. 11 bin dolardan 8 bin dolara indi kişi başına milli gelir, hangi satın alma gücünden bahsediliyor?"