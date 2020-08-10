Ahmet Davutoğlu'ndan ekonomik kriz tepkisi: "Burası çok önemli diyen beyler..."

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:24

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında ekonomideki gelişmelere değinerek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yüklendi.

“Koalisyon hükümeti” olarak nitelediği iktidarın ekonomiye ilişkin tutumunu “ciddiyetsiz, basiretsiz ve cahilane” olarak yorumlayan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomik tabloya ilişkin açıklama yapmadığına dikkati çekti.

“PİYASALARDA KRİZ VİRÜSÜ VAR”

Davutoğlu “Hazine ve Maliye Bakanı krizden bu yana neredeyse bir haftadır ne bir açıklama yaptı ne de ortalıkta göründü. Korona krizi esnasında sağlık bakanının, orman yangınları esnasında orman bakanının susmasını düşünebilir misiniz?. Bundan daha kısa bir süre önce ekonomimizin şaha kalktığını, tarihi bir başarının eşiğinde olduğumuzu anlı şanlı nutuklarla “burası çok önemli” diye ilan eden beyler! Ekonomide bir yangın, piyasalarda bir kriz virüsü var, çıkın ve konuşun!” dedi.

Dövizdeki artışın ardından Berat Albayrak hakkında açılan “Berak Albayrak’ın Yanındayız” etiketine de gönderme yapan Davutoğlu, “Toplumun önüne çıkıp bizzat hesap verme yerine daha önce de örnekleri görüldüğü gibi sosyal medya kampanyaları ile bakan kurtarma operasyonları için kullanılan akla ziyan bir takım komplocu açıklama yapılıyor” diye konuştu.

“KRİZ KAÇINILMAZDI”

Davutoğlu şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte ekonomide ve ülke yönetiminde bir krizin yaşanması adeta kaçınılmaz olmuştur. Aklı başında, liyakat sahibi, ekonomi nedir bilen herkes bu iktidarı uyarıp durmuştur. Bu iktidar liyakat sahibi insanları dinlemek yerine cahil bir grup komplocu, demokrasi düşmanı ve liyakatsiz akla teslim olmuştur. Bir grup rantiyecinin isteklerine teslim olmuştur. Maalesef geçen hafta itibariyle takke düşmüş ve kel açık bir şekilde görülmüştür. Ekonomide, siyasette ve toplumda yaşanan her olayı bir oyun olarak gören bir iktidarla karşı karşıyayız. Yaşadıklarımızın bir komplo filmi olduğunu düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız.

“ÜLKEYİ KOMPLO TEORİLERİYLE YÖNETİYORLAR”

Ciddiyetle sorunların üzerine gitmek yerine akla ziyan komplo teorilerle ülkeyi yöneteceğini zanneden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu gidişatın tek sonucu ülkemizin daha fazla refahının kaybolması, vatandaşın daha fazla fakirleşmesi, kaynaklarımızın daha fazla israf edilmesidir.