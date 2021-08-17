Ahmet Davutoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması: Cumhurbaşkanı erken seçime gitmek zorunda kalacak

17 Ağustos 2021 Salı, 23:50

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Türkiye'de yaşanan orman yangınları ile ilgili görüşlerini de dile getirdi. Davutoğlu, o dönem yaşananlar için 'Bu kadar kötü kriz yönetimi görmedim' dedi. Davutoğlu yangın bahanesiyle ağaçların kesildiğini de söylerken ' sel yataklarında tek bir ev bile yapılmaması gerekir' dedi.

Davutoğlu, Altaylı'nın "Erken seçim mi olur, vaktinde seçim mi olur?" sorusuna "Erken seçim olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Cumhurbaşkanı erken seçime gitmek zorunda kalacak. Bunlar 2023'te de seçim yapmayacak denmesi doğru değil. Türkiye'de demokratik seçim süreçlerini durduramayacak. Bizim partide çalışmaları başladık. Seçim öncesinde seçmeni, seçim sürecinde sandığı, seçim sonrasında oyları korumak için teşkilat kuruyoruz. Her sandıkta bir Gelecek Partili olacak" yanıtını verdi.

'BENİM DAMADIM GELSE TANIMAZSINIZ'

Davutoğlu görev yaptığı dönemde 'hiçbir akrabama görev vermedim benim de damadım var kızım var, şuraya benim damadım gelse tanımazsınız bunları övünmek için demiyorum" dedi.

Davutoğlu, Afganistan ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. "Yeni dönem Taliban eskiye ne kadar benzeyecek göreceğiz" dedi. Davutoğlu, 'Afganistan'da büyük bir iç çatışma yaşanmayan bilir' dedi.

'BÜYÜK BİR ZİLLETTİR'

Davutoğlu canlı yayındaki konuşmasında "Türkiye'nin haberi olmadan, Türkiye sınırları sanki Amerika'nın 51. vilayetiymiş gibi Amerika'nın Afganlara "Siz gidip Türkiye'den vize alabilirsiniz" diye açıklama yapması büyük bir zillettir Türkiye için. Bunu yaşattılar Türkiye'ye" dedi.

'ERDOĞAN'IN BİDEN İLE İLİŞKİ DÜZELTMEK İÇİN İTİBARIMIZI SARSTI'



Türkiye'nin Afganistan politikasını eleştiren Davutoğlu 'çok yanlış yönetildi' diye ekledi.

Davutoğlu, Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşmeye de değinirken 'Bu gelişme Erdoğan'ın Biden ile ilişki düzeltmek için itibarımızı sarstı' dedi.

Kabil Havalimanı'nda koruması gerekecek bir yer kalmadı' diye konuştu.

'ERDOĞAN KAYIT DIŞI GÖRÜŞTÜYSE YAPTIYSA BİLEMEM'

Fatih Altaylı'nın Türkiye'ye akın akın gelen Afgan göçmenler neye mal olur? sorusunu ise Davutoğlu,

"Türkiyede sığınmacılar aynı kefeye konuyor doğru değil. Son dönem Afganistan'dan gelenlerle ilgili ciddi hatalar var. Afganlar'ın gelişinde 3 kategori var. Birincisi ABD ile anlaşma sonucu gelenler, ekonomik kaygı ile gelenler İran'dan gelenler. Madem böyle bir dalga var önce ABD ile konuşulmalıydı. Sayın Erdoğan Biden'ı arayıp biz böyle konuşmamıştık demeliydi. Dışişleri kınadı ABD'yi. Böyle bir anlaşma yok demek bu kınama. Sayın Erdoğan kayıt dışı görüşme yaptıysa bilemem. Hem İran'la hem ABD ile konuşulmalıydı. Hiçbir transit göçe izin vermeyeceğini söylemeliydi. İran ile de İran sınırını geçerek gelenlerin kayıtlarını talep etmeli. Ne ABD ile ne de İran'la böyle bir görüşme yapıldı hata burada başlıyor. Bir barikat oluşturma çabası var." diyerek yanıtladı.

'BAŞBAKANLIĞIM DEVAM ETSEYDİ AB'YE VİZE SERBEST OLACAKTI'

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AB ile mülteci anlaşması bitmeli mi? sorusuna yönelik olarak 'Her gelen göçmen yerine bir göçmen Türkiye'den gidecekti' dedi. Başbakanlığım devam etseydi AB'ye vize serbest olacaktı' diye ekledi.

'HAYAT BOYU ÇALIŞTIM MAL VARLIĞIM ORTADA'

Davutoğlu konuşmasında, "Başbakanlığımda hiçbir akrabama görev vermedim. Gittiğim her kurumda önce herkes önce çocuklarının nerede çalıştığını bildirdi bana. İkinci bir maaş alan varsa fiilen görev yapıyorsa alıyordur. Üniversiteden aldığım maaşın yarısında devletten maaş alıyordum. Benim de damadım kızım var. Olması gereken bu. Şuraya benim damadım girse tanımazsınız. Bunları övünmek için söylemiyorum. Hayat boyu çalıştım mal varlığım ortada. 25 yıl önce aldığım sitede oturuyorum. Siyasi ahlak yasasını getirdiğimde 4 yıl sonra sizde bir değişiklik görürsem hesap sorarım dedim. Bunlar yapılmış olsa AK Parti bu duruma düşer miydi?

Anketlerde partiniz bir buçuklarda debeleniyor gibi görünüyor. Babacan'ın partisi ile eşit gibi görünüyorsunuz. Doğuda daha çok oy potansiyelinizin olduğu düşünülüyordu. Nedir partinin durumu? diyen Altaylı'ya Davutoğlu "Suç anketlerde. Türkiye'deki siyasi atmosferde. Yerimizde durmuyoruz. Güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda varız. Anketlerle rol biçenler seçim günü muazzam bir sukutu hayal yaşayacak. Bilinçli bir şekilde Karadenizi sona bıraktık. Her yerde nabız tuttuğum bir yer vardır. Kritik yerlerdeki gözlemlerime bakınca AK Parti'nin yüzde 37'yi yakalaması çok zor. Her adımda çok ciddi eleştiriler gördüm. Balkonlardan 'Kurtarın bizi hocam' diye bağırıyorlardı Trabzon'da" dedi.

"ANKETLERDE YÜZDE 7 BUÇUK OLDUĞUMUZ GÖRÜLÜYOR"

Davutoğlu, "Şunu net söyleyim. Ciddi anketçilerle konuştuğumda; efendim diyorlar matematiksel olarak 10 kişiye soruyoruz 3 kişi cevap veriyor diyor. O diğer 7'si ya AK Partili ya da muhalif. Bu 7 kişi bizim seçmenimiz. Bu anketleri ciddiye almıyorum. Bugün seçim olsa sorusunun objektif karşılığı yoktur. Kamuoyuna açıklanmamaış anketlerde yüzde 7 buçuk olduğumuz görülüyor. Bu bizim için yeterli değil. Bize dönük olağanüstü bir ilgi var. Gelecek Partisi siyasi değişimde lokomotfi bir rol alacak. AK Parti'den ayrılmayın diyenler iyi ki ayrıldınız diyor" diye konuştu.