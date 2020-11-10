Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Gelecek Partisi'nin 1'nci olağan kongresinde seçilmiş genel başkan olma unvanını kazanan Ahmet Davutoğlu'nun A takımında yer alacak isimler belli oldu. Parti sözcüsü Serkan Özcan'ın açıkladığı listede Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı olurken, Teşkilat Başkanlığı'na Selim Temurci getirildi. İki isim yapılan görev değişikliğiyle birbirlerinin halefi ve selefi oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 18:24
Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu
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Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından partinin yeni Başkanlık Kurulu isimleri açıklandı. Politika İzleme Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, yeni isimleri listesini Parti Sözcüsü Özcan şöyle açıkladı:

Siyasi İşler Başkanı:Nedim Yamalı

Teşkilat Başkanlığı: Selim Temurci

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başçı

İletişim Başkanlığıı: Mustafa Mente

İnsan Hakları Başkanlığı: Serap Yazıcı

Ekonomi Politikaları Başkanı: Kerim Rota

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı:Neslihan Çevik

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün

Genel Sekreter: Kani Torun 

Parti Sözcüsü: Serkan Özcan 

Özcan Parti de yeni 3 Kurul'un daha görevlendirildiğini söyledi. Yeni Kurullar şöyle:

-Kurumsallaşma Danışma Kurulu

-Siyasi Söylem Kurulu 

-İç Denetim Danışma Kurulu


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