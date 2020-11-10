Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

10 Kasım 2020 Salı, 18:24

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından partinin yeni Başkanlık Kurulu isimleri açıklandı. Politika İzleme Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, yeni isimleri listesini Parti Sözcüsü Özcan şöyle açıkladı:

Siyasi İşler Başkanı:Nedim Yamalı

Teşkilat Başkanlığı: Selim Temurci

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başçı

İletişim Başkanlığıı: Mustafa Mente

İnsan Hakları Başkanlığı: Serap Yazıcı

Ekonomi Politikaları Başkanı: Kerim Rota

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı:Neslihan Çevik

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün

Genel Sekreter: Kani Torun

Parti Sözcüsü: Serkan Özcan

Özcan Parti de yeni 3 Kurul'un daha görevlendirildiğini söyledi. Yeni Kurullar şöyle:

-Kurumsallaşma Danışma Kurulu

-Siyasi Söylem Kurulu

-İç Denetim Danışma Kurulu