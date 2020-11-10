Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu
Gelecek Partisi'nin 1'nci olağan kongresinde seçilmiş genel başkan olma unvanını kazanan Ahmet Davutoğlu'nun A takımında yer alacak isimler belli oldu. Parti sözcüsü Serkan Özcan'ın açıkladığı listede Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı olurken, Teşkilat Başkanlığı'na Selim Temurci getirildi. İki isim yapılan görev değişikliğiyle birbirlerinin halefi ve selefi oldu.
Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından partinin yeni Başkanlık Kurulu isimleri açıklandı. Politika İzleme Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, yeni isimleri listesini Parti Sözcüsü Özcan şöyle açıkladı:
Siyasi İşler Başkanı:Nedim Yamalı
Teşkilat Başkanlığı: Selim Temurci
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başçı
İletişim Başkanlığıı: Mustafa Mente
İnsan Hakları Başkanlığı: Serap Yazıcı
Ekonomi Politikaları Başkanı: Kerim Rota
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı:Neslihan Çevik
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün
Genel Sekreter: Kani Torun
Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
Özcan Parti de yeni 3 Kurul'un daha görevlendirildiğini söyledi. Yeni Kurullar şöyle:
-Kurumsallaşma Danışma Kurulu
-Siyasi Söylem Kurulu
-İç Denetim Danışma Kurulu
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