Ahmet Hakan milletvekillerine aşıda öncelik istedi

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, milletvekilleri için aşı önceliği istedi. Hakan, “Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 10:25
Ahmet Hakan milletvekillerine aşıda öncelik istedi
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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’nın “TBMM, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış” iddiasının ardından TBMM Başkanı Şentop’tan yalanlama gelmişti.  Meclis Başkanı Mustafa Şentop söz konusu iddiaları, “Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” diyerek yalanlamıştı.

TBMM Başkanı’nın söz konusu iddiaları yalanlamasının ardından bir açıklama da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan, milletvekillerine aşı önceliği verilemesi gerektiğini savundu. 

Ahmet Hakan’ın konuyla ilgili yazısındaki bölüm şöyle:

“Söz konusu milletvekilleri olduğunda ortalığı ayağa kaldıranları hiç anlamıyorum. Milletvekilliği... Sosyalleşmeyi gerektirir... Halkla teması gerektirir... Yakın durmayı gerektirir... İç içe olmayı gerektirir... Bu sebeple korona açısından en riskli işlerin başında gelir milletvekilliği. Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa...”


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