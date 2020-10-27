Ahmet Kural'a 1.5 yıl hapis cezası istemi
Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Üsküdar'da 9 Şubat 2020 tarihinde alkollü araç kullanarak iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
ALKOLLÜ OLARAK KULLANDIĞI ARAÇLA İKİ ARACA ÇARPTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural'ın kullandığı araçla art arda iki araca çarparak zincirleme trafik kazasına ve Nursen K.'nın yaralanmasına neden olduğu, Nursen K.'nın olayın ardından Kural'dan şikayetçi olduğu belirtildi.
ALKOL SINIRINI AŞMADIĞINI SÖYLEDİ
Şüpheli Kural'ın polis ifadesinde trafikte seyir halinde iken zincirleme trafik kazasına karıştığını," 1.85 promil alkollü olduğunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde az alkol aldığını söylediği belirtildi.
Kazanın ardından yapılan ölçümlerde şüphelinin 1.85 promil alkollü olduğu kaydedilen iddianamede, "Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu üzere 1.00 promilden fazla alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği" savunuldu.
1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
Suçun uzlaşmaya tabi olduğu ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, Kural'ın, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi