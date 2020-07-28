Ahmet Nur Çebi: 'Ben ağlamaya devam edeceğim'

28 Temmuz 2020 Salı, 13:00

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, şu sıralar katıldığı bir programda Beşiktaş'ın gündemine dair soruları yanıtlıyor.

"13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır." diyen Çebi, Sergen Yalçın ile hiçbir sorunları olmadığını belirterek "Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'yle yapılan röportajdan satır başları şöyle:

"ALTYAPIYA DAHA FAZLA ÖNEM VERECEĞİZ"

"Buraya 3-5 milyon euro'luk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Türk futbolunda uzun yıllar haksız rekabet yaşandı. Ekonomik sıkıntılar sonrası ligde yaşanan haksız rekabet ortadan kalktı."

"BEN ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİM"

"Son seçimde beyaz yalanları söyleyenler değil, şeffaflık sözü verenler tercih edildi. Ben şeffaflık sözü verdim, sözümü tutup sorunları her fırsatta söylemeye devam edeceğim. Yöneticilerin vereceği parayla kulüplerin ekonomik açıdan rahatlaması gibi bir durum yok. 'Çok ağlıyor' diyorlar, nasıl ağlamayayım? Nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim. Eğer siz bir aileyseniz, hem acı günleriniz hem de güzel günleriniz olur. Görevi tamamladığımda bana hak verecekler."

"REKABETİ YARATAMAZSAK HER GELEN İNDİRİM İSTER"

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un indirim talebi hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, birçok spor kanalımız var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler birliği olarak bir vakıf kuralım. TV kanallarının masraflarını verelim, kalan parayla biz geçinelim. Bu rekabeti yaratamazsak, her gelen indirim ister. "Neden bunu istiyorlar, çünkü rakipsizler. 50-100M€ koyarız, şirketi kurarız ve gideriz TRT'ye 'Birlikte yapalım' deriz. Onlar masraflarını alır, biz de kalan parayı bölüşürüz. Yayıncı kuruluş rakibi olmadığı için sürekli 'İndirin' diyor" ifadelerini kullandı.

"BEN YEDİM BABAM ÖDESİN DURUMU VAR"

Bırakmam Seni kampanyasından elde edilen gelirlerin beklediği gibi olmadığını ancak yine de umutlu olduğu kaydeden Çebi, "Bağış kampanyasıyla, geçen senenin bonservislerini ödüyoruz. Ljajic'in 4,5M€'luk, N'Koudou'nun 4M€'luk bonservisi duruyor. Olur ya 'Ben yedim, babam ödesin' durum aynen öyle bir durum var" diye konuştu.

"BİZ KEŞKE İKİNCİ OLABİLSEYDİK"

Trabzonspor'un men cezasından dolayı Şampiyon Ligi'ne gitme ihtimalleri üzerine de konuşan Çebi, "Biz keşke ikinci olabilseydik. Trabzonspor'un alacağı ceza ile Avrupa'ya giden bir takım olmayı Beşiktaş arzulayamaz! Beşiktaş çok farklı bir camia. Süleyman Seba, şampiyonluk uçağında başka takım futbolcusu var diye 'Sevinmeyin' diyen bir başkandı" dedi.

Ahmet Nur Çebi, bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını istediğini söyledi.