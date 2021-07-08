Ahmet Nur Çebi: "Ghezzal konusunda kulüp tarafını daha çözemedik"

08 Temmuz 2021 Perşembe, 18:29

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Gün içinde Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada “Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor.

Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek.” dedi.

26 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 26 gole direkt katkı sağladı. Cezayirli oyuncu, 8 gol kaydederken 18 asist üretti.







