Ahmet Nur Çebi: "Ghezzal konusunda kulüp tarafını daha çözemedik"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal'ın transferi için görüşmelerin devam ettiğini söylerken kulübüyle anlaşma sağlanamadığını belirtti.
Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.
Gün içinde Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada “Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor.
Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek.” dedi.
26 GOLE DİREKT KATKI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 26 gole direkt katkı sağladı. Cezayirli oyuncu, 8 gol kaydederken 18 asist üretti.
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