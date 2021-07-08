Ahmet Ağaoğlu: "Süper Lig A.Ş. için mutabakat sağladık"

08 Temmuz 2021 Perşembe, 18:26

Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği başkanlığına seçildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu Süper Lig A.Ş. için 21 kulübün mutabakat sağladığını belirtirken kulüplerin yaşadığı sorunlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup sunacaklarını belirtti.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUNLAR VAR"

"Öncelikle Kulüpler Birliği’nde Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan ve sorunları çözme yolunda çok fazla çaba sarf eden Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Sepil’e teşekkür etmek istiyorum.

Sayın başkanın da ifade ettiği gibi sorun çok büyük. Ekonomik, idari ve sportif sorunlar var. Bunların büyük bir kısmı pandemiden kaynaklanan sorunlar. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde finansal ve sportif sorunlar yer alıyor.

Bütün külüp başkanlarının ortak isteği doğrultsunda yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak önümüzdeki günlerde TFF’ye sunacağız. Süreç sıkıntılı. Bütün kulüplerimizle birlikte bu süreçten en az hasarla çıkmanın yollarını bulmaya çalışacağız. Bunu başaracağımıza canı gönülden inanıyorum."

"MUTABAKAT SAĞLADIK"

"Bir önceki yönetim kurulu toplantımızda bu görev bana teklif edildiğinde açıkça belirtmiştim. Bugün 21 kulübün katıldığı genel kurulda aynı şeyi paylaştım. Bir an evvel profesyonel bir yapıya geçilmesi, bu konuyla alakalı gerekli değişiklerin yapılması ve bunun bir sonraki adımının Süper Lig A.Ş. olması yolunda 21 kulübümüzden mutabakat aldık.

Gideceğimiz yol bu yol. Bu göreve gönüllü olarak geliyoruz. Bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek biraz haksızlık olur. Profesyonel bir yapıya kavuşmamız için kulüpler birliği olarak çalışmalara başlayacağız.

Federasyonun aldığı kararda Kulüpler Birliği’nin de fikir beyan etmesi lazım. Finansal, idari ve sportif olarak böyle. Kulüplerimizin gelirlerlerinde yüzde 60 azalma var. Bu süreçten başarılı çıkmazsak Türk futbolu için iyimser olamayız."

"BAZI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ BAZILARI DEVAM EDİYOR"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise şunları söyledi, "Türk futbolunun çok zor bir durumdan geçtiği dönemi önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Bir süre ben, şimdi ise Ahmet Ağaoğlu’nu taşıyacağını ve bu konuda başarılı olacağına inanıyoruz.

Benim altı ay başkanlık yaptığım dönemde yayıncı kuruluşla olan anlaşmazlıkların çözülmesi ile ilgili bir süreç yaşadık ve devam ediyor hâlâ. Epey yol alındı.

Spor yasasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Yabancı sayısıyla ilgili birçok konu gündeme geldi. Bazıları çözüldü bazıları devam ediyor. Bu süreci de sayın Ahmet Ağaoğlu’nun tamamlayacağını, Türk futboluna her şekilde faydalı olacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyoruz."