Ahmet Nur Çebi: “Hocamız sözleşmeye ne kadar istiyorsa yazsın”

20 Mayıs 2021 Perşembe, 22:00

Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın’la yola devam etmek istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı, “Keşke Beşiktaş’a daha önce gelseydi. Sergen hocanın Beşiktaş’a dokusu uydu. Fikrimiz belli, değişen bir şey yok. Hocamızla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. Hoca ne kadar istiyorsa sözleşmeye yazsın, 3, 4, 5. Bu onun hakkı. İyi bir Beşiktaşlı, hak etti.”

“BEŞİKTAŞ’I RİSKE ATMAM”

Transfer çalışmalarıyla ilgili Ahmet Nur Çebi, “Çok para harcadığınızda şampiyon olacağınızın garantisi yok. Beşiktaş’ı riske atmam. Beşiktaş’ın verebileceklerinden daha fazlasını veremem. Çünkü ödeyemediğiniz paraları sizden faiziyle alıyorlar. O zaman ne fayda sağladık. Taraftarımız hoşgörüyle karşılayacak. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız. En az Aboubakar kadar oynayacak birisi lazım. Farklı bakmamız gerekiyor." dedi.

“ALTI MAÇ AĞIR GELDİ”

Ahmet Nur Çebi 21 takımlı lig için, “Geçen sene pandemi dönemiydi. Lig tuhaf bitti. Kendiliğinden adaletsizlikler olma ihtimali de vardı. Kasıt değil, pandemiden kaynaklanan. Bu süreçte zaten halk demotive olmuş vaziyette. Siz şehir takımlarını alıp aşağıya düşürüyorsunuz. Bugün Nihat Bey de söylüyor, ‘Bunun sebebi sensin.’ diye. Evet ben söyledim. Bu takımlar düşmesin, gerekirse üç dört takım fazla oynayalım dedim. Aması var yani. Haklıymış diğerleri. Çok acı geldi bize. Çünkü sezonu kapattığımızda Oğuzhan, Aboubakar, Hasic, Lajic ve Cenk sakatlandı. Altı maç ağır geldi.” dedi.

“HENÜZ ANLAŞMA YOK”

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ve diğer oyuncular ile ilgili Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı, “Niyet var ancak henüz anlaşma yok. Boşa çıkan oyuncular arasında olabilir dediğimiz bir oyuncu. Herkesle görüşmelerimiz başlayacak. Evlerine gidecekler, hepsiyle bugün uçakta konuştum ve kalmak istediklerini söylediler.

Kulüpleriyle görüşmeye başlayacağız. Bizde bütçeyse ne o. Dışına çıkmayacağız. Ghezzal, birçok oyuncunun yerine alamadığımız bir oyuncuydu. Rosier, Rachid ile aynı durumda. Rachid ile farkı kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Ghezzal’ın son senesi. Rosier’in kontratı kulübüyle devam ediyor.”

"DORUKHAN AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile ilgili ise Ahmet Nur Çebi şunları söyledi, "Vedalaşmadık ama sezon bitti ve bizle olan kontratı sona erdi. Ankara'ya giderken uçakta konuştuk. Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Samimi olduğunuz zaman ben bir şey söyleyemem. Dolayısıyla yurt dışında oynama hevesin varsa bize, güle güle demekten başka bir şey demek yakışmaz. Ama her zaman kapı açık. Baktın temmuz ayında olmadı, kapımız sana açık. Gelmek istedin, gel. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım."