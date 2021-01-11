Ahmet Nur Çebi koronavirüsü atlattı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 18:21

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.''