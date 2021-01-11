Ahmet Nur Çebi koronavirüsü atlattı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testleri negatife döndü.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.
Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.''
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