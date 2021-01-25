Ahmet Nur Çebi, Senica Kulübü yöneticilerini ağırladı
Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica Kulübü’nün Başkanı Oldrich Duda, Yönetim Kurulu Üyeleri Filip Holec ve Petr Hason ile takım kaptanı Juraj Piroska, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret etti.
Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica Kulübü’nün Başkanı Oldrich Duda, Yönetim Kurulu Üyeleri Filip Holec ve Petr Hason ile takım kaptanı Juraj Piroska, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica Kulübü’nün Başkanı Oldrich Duda, Yönetim Kurulu Üyeleri Filip Holec ve Petr Hason ile takım kaptanı Juraj Piroska’yı Vodafone Park’taki makamında ağırladı.
Ziyarette; Asbaşkan Emre Kocadağ, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.
Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri, iş birliği yapılabilecek konular hakkında Senica Kulübü Başkanı Oldrich Duda ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Senica Kulübü Başkanı Duda’ya Beşiktaş forması hediye etti.
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