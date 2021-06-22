Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusunu yanıtsız bıraktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtsız bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 14:44
Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusunu yanıtsız bıraktı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının yönelttiği Sergen Yalçın sorusuna yanıt vermedi.

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi konu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. 

Çebi'nin soruları yanıtsız bırakması sosyal medyada tepki topladı. 


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