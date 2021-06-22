Hatayspor'dan Rayane Aabid açıklaması

Hatayspor, sözleşmesi sonlanan ve Yeni Malatyaspor'a transfer olan Rayane Aabid ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
22 Haziran 2021 Salı, 11:51
Hatayspor'dan Rayane Aabid açıklaması
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren ve Yeni Malatyaspor ile anlaşan orta saha oyuncusu Rayane Aabid'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aabid'in sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Aabid, Yeni Malatyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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