Hatayspor'dan Rayane Aabid açıklaması

22 Haziran 2021 Salı, 11:51

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren ve Yeni Malatyaspor ile anlaşan orta saha oyuncusu Rayane Aabid'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aabid'in sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Aabid, Yeni Malatyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.