Real Madrid için Carlo Ancelotti iddiası

01 Haziran 2021 Salı, 09:45

İspanyol devi Real Madrid, deneyimli teknik adam Zinedine Zidane’ın istifasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başladı.

Cadena SER’de yer alan habere göre Madrid ekibi, Zinedine Zidane'nin kulüpten ayrılmasından sonra yerini alacak en iyi teknik adamı bulmak için piyasayı taramaya devam ediyor. Real Madrid'in, gelecek sezon için deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti’ye teklif götürdüğü iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 3 kez kazanan Carlo Ancelotti, Real Madrid ile bir kez UEFA Şampiyonluğuna ulaştı.

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid’de görev alan başarılı çalıştırıcı, 2011 yılında Ligue 1'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.



