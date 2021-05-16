Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın'la devam etmek istiyoruz"

16 Mayıs 2021 Pazar, 13:48

Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi takıma ve şampiyonluğa ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, gelecek sezon da Sergen Yalçın ile devam etmek istediklerini vurguladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Biraz yorgunluk var. Mutluyuz, yük kalkmış gibi omuzlarımdan sadece değişen o. Hayat yine devam ediyor. İki gün sonra maçımız var, transferler, sözleşmeler bizim için devam ediyor. Biz bunun keyfini en fazla bir iki gün sürebileceğiz.

Pandeminin olduğu ortam malum. 42 maç, seyirci yok, gelirlerde düşüş var. Zaten geldiğimizde ekonomik anlamda sıkıntısı olan bir kulüp söz konusuydu. Tüm onların içerisinde bunları yapmak kolay olmadı. Zorlandık ama hedefe kilitlendik.

Yani ben Sergen hocaya çok güvendim. Futbolcularımızın bir kaç maç sonra pozitif olduklarını ve başarılı olabileceklerini gördüm. Hocam ve futbolcularımın bu işi başarabileceklerini inandıktan sonra şampiyonluk cümlesini kullandım. "

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

"Medyada bazı şeyler dinledik, rakip takımlardan gelen bazı söylemler oldu. Biz onlara da cevaplar verdik. Alkış konusu başka bir yere gitmedi, başka bir yere getirildi. Beni de çok üzdü. Bir sporcu adamın rakibiyle ilgili yapacağı tek şey alkışlamaktır, başka ne yapabilir? Onu ifade etmek istedim. Yoksa koskoca Galatasaray camiasını benim haddime mi o şekilde üzmeye sebep olmak. İfadelerin başına bakıldığında Galatasaray’ın nasıl bir takım olduğunu, değerini ifade eden cümleler söyledim. Kötü bir niyetle bunu söylesem yukarıdaki cümleler uymuyor. Nitekim de dediğim gibi umarım Galatasaray camiası anlamıştır. Ben sadece her sporcunun centilmen olması gerektiğini biliyorum. Fatih hoca da centilmen biridir. Kötü bir niyet yoktu. Yanlış anlaşıldı."

"HERKESLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Seneye de şampiyon olmak istiyoruz. Şu anda beraber olduğumuz arkadaşlarımızla, şampiyonluğa beraber kavuştuğumuz tüm çalışanlarımla, hocalarımla, futbolcularımla hepsiyle yola devam etmek istiyorum. Görüşmem gerekenlerle görüşüp yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Niyetim bu. Hocayla bir sözleşme yapılmıştı süresi doldu. Biz diyeceğiz ki hocam devam edelim. Hocamızla anlaşabilirsek maddi ve manevi, belki benden bir şey talep edecek o öyle olmasın bu böyle olsun diye. Muhtemelen anlaşacağız. Ben Sergen hocayı, Beşiktaş camiasının içinde uzun yıllar kalmasını Beşiktaş’ın gelecek menfaatleri açısından da çok istiyorum.

"EĞER OYNAMIYORSA SAĞLIK NEDENİYLEDİR"

"Futbolcumuzla ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dediği zaman Aboubakar iyi bir insandır gelip oynar. Eğer oynayamıyorsa sağlık nedeniyle oynayamıyordur. Bunun başka bir sebeple tartışılmasını kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Her üç günde bir MR’ı çekiliyor. İyileşmenin çok yavaş gittiğini görüyoruz. Başkaları sakatlandığı zaman ‘Evet futbolda sakatlık vardır.’ deniliyor da sevgili Aboubakar için bunu neden çok gördüler? Neden sürekli onun oynamadığını hissetirmeye çalıştırdılar? Bunu da biraz manidar buluyorum. Son zamanlarda takımı germek adına söylemler olduğunu düşünüyorum."

"TARAFTARLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ"

"Benim en çok canımı yakan şey taraftarsız oynadık bu sene. Bu sene en çok neye üzüldünüz diye sorsanız samimi söylüyorum taraftarsız oynadığımıza üzüldüm. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar bize destek veriyor. Umarım pandemi biter ve ölçülü olarak seyircili oynamayı temenni ediyorum."