Ahmet Nur Çebi'nin istifası sürpriz değil, yeni aday belli

22 Haziran 2021 Salı, 14:32

Futbol dünyası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifası ile sarsıldı.

Sergen Yalçın krizi ile boğuşan Çebi'nin bu istifası sürpriz miydi?

cumhuriyet.com.tr istifasının perde arkasını araştırdı.

İddiaya göre Ahmet Nur Çebi, geçen sezon Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakmak istediğini genel kurula duyurmuştu.

Yeni 3 takımın katılımı ile yapılan ilk toplantıda da tüm ısrarlara rağmen Çebi istifasını verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı ise önümüzdeki hafta belli olacak. Bazı kulüpler, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu başkanlığa önerdi.

Kadın Başkan fikri de tartışıldı, Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı da gündeme geldi.. Son karar ise önümüzdeki hafta verilecek ve oylama ile başkan seçilecek.