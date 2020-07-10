Ahmet Özal radyo programına başladı

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, radyo programcısı oldu. Number1 Türk Fm’de ünlü şairlerin şiirlerini okuduğu bir şiir programına başlayan Özal; salı, perşembe ve pazar geceleri saat 22:00’de mikrofon başında olacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 14:11
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Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın en büyük oğlu Ahmet Özal, "Ahmet Özal'la Şiir Dünyası" isimli bir radyo programı sunmaya başladı. 98.6 frekansından yayın yapan Number1 Türk Fm’de dinleyiciyle buluşan Özal, programında ünlü şairlerin şiirlerini okuyor.

Özal'ın programının tanıtım videosu: 



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