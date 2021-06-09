Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye suç duyurusu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 14:19

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dün, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Şık'a yönelik "hain", "alçak", "soysuz", "suçlu", "aşağılık" ifadelerini kullanmıştı. Şık'ı hedef alan Bahçeli, "HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz, bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz" demişti.

Bahçeli'nin sözleri üzerine harekete geçen Şık’ın avukatları Fikret İlkiz, Can Atalay ve Tora Pekin tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyi sundu.



Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 08.06.2021 tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşmasında, müvekkil Ahmet Şık hakkında tahkir edici, hakaret içeren, sövgü dolu ve kamuoyu nezdinde düşmanlık yaratan sözler sarf etmiş, müvekkili açıkça hedef göstermiş, ölümle tehdit etmiştir. Şüpheli Devlet Bahçeli tarafından sarf edilen şikayete konu sözler ile Ahmet Şık, açıkça 'hain, soysuz, bölücü, suçlu, alçak ve aşağılık' olarak nitelendirilmiştir. Ötesi, 'Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu.'Sözü ile müvekkil, şüpheli Devlet Bahçeli tarafından ölümle tehdit edilmiş, kendi taraftarlarına da açıkça hedef olarak gösterilmiştir."