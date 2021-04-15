Bir fezleke de Ahmet Şık için düzenlendi
Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında, Boğaziçi protestolarında, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu gerekçesiyle, "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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