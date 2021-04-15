Bir fezleke de Ahmet Şık için düzenlendi

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.

DHA
15 Nisan 2021 Perşembe, 11:01
Bir fezleke de Ahmet Şık için düzenlendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında, Boğaziçi protestolarında, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu gerekçesiyle, "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.


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