Ahmet Taner Kışlalı Güzelbahçe’de anıldı
ADD'nin genel başkan yardımcısı, eski Kültür Bakanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın, evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilmesinin üzerinden 21 yıl geçti. Kışlalı, bugün İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki anıtı önünde anıldı.
Güzelbahçe’de Ahmet Taner Kışlalı kavşağındaki anıtı önünde düzenlenen anma törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güzelbahçeliler katıldı.
Saygı duruşundan sonra bir konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Demokratik, laik, bağımsız, Atatürk devrim ve ilkeleri için canlarını veren demokrasi şehitleri Kubilay’ı, Abdi İpekçi’yi, Uğur Mumcu’yu, Çetin Emeç’i, Turan Dursun’u, Bahriye Üçok’u, Muammer Aksoy’u, ve daha onlarca ismi unutmadık unutmayacağız. Hep Atatürkçüler, devrimciler, yurtseverler dün de bugün de bombalara hedef oldular. Demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeden ülkenin bölünmez bütünlüğü ve demokrasi için mücadele edeceğiz. Bedenleri ortadan kaldırabilirler fakat fikirleri asla öldüremezler. Atatürk ilke ve devrimlerinin bekçisi olarak bu karanlık güçlerden korkmadık korkmayacağız. Tüm devrim şehitlerini saygı ve özlemle anıyorum ” dedi.
Konuşmaların ardından, anıta karanfil bırakıldı.
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