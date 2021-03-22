Ai Weiwei’den Gorbaçov anıtı

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Çinli çağdaş sanatçı ve aktivist Ai Weiwei, Sovyetler Birliği’nin son lideri olan Rus siyasetçi Mikhail Gorbaçov’a ithafen bir anıt yapacak. 2 Ekim’de, Almanya’nın birleşmesinin 30. yıl kutlamalarında Berlin’de anıta dair ön haberleri paylaşan sanatçı son olarak eseri ortaya çıkaran ‘arka planını’ anlattı.

Portekiz’deki evinden Reuters’a açıklama yapan Weiwei “Gorbaçov, topluma yeni bir olanağın sunulmasına katkı sağlayan, en önemli düşünürlerden ve öngörülü isimlerden biri” diye konuştu.

Sovyetler Birliği’nin sekizinci ve son lideri olan Mikhail Gorbaçov, 1988’den 1991’e kadar ülkenin başındaydı. Amerikan Başkanı Ronald Reagan ile nükleer silahlara kısıtlamalar getirmeyi ve Soğuk Savaşı bitirmeyi gündeme alan liderin “glasnost” olarak bilinen şeffaflık ve açıklık politikası, ülkedeki ifade ve basın özgürlüğünü artırmıştı.

ÖZGÜRLÜK ARAYIŞINDA OLANLARA BİR SEMBOL

Sanat eserlerinin devleti eleştirmesine ve devletin görevi suistimaline dair araştırmalarına yanıt olarak Çin Komünist Partisi yetkilileri tarafından 2011 yılında tutuklanıp, dövülen ve takip ettirilen Ai Weiwei, özgürlüklerinin kısıtlanmasına şahit olan bir sanatçı olarak “Gorbaçov her daim, özgürlük arayışında olanlara bir sembol oldu” dedi.

ÇİN’DE POLİTİK REFORM

Rusya’nın demokratikleştirme sürecinin Komünist Çin için bir model olabileceğini belirten sanatçı Reuters’a şunları söyledi: “Şimdiye kadar Çin’de Gorbaçov gibi biri görülmedi. Fakat eğer Gorbaçov’un başlattığı politik reforma benzer bir süreç Çin’de gerçekleşmezse, ülkenin ekonomik gelişimi için iyi bir gelecek olmayacak.”

GORBAÇOV ANITIYLA ÇİN LİDERLERİNE MESAJ

Anıt, Berlin merkezi için olan çalışmalar arasında yer alıyor. Sanatçı, Sloven aktivist Jaka Bizilj’in Cinema for Peace Vakfı ile birlikte çalışıyor.

Artnet News’in haberine göre, sanatçı Sovyetler Birliği’nin çöküşünde önemli rol oynayan bir isme yaptığı bu anıtla, kendi ülkesinin liderlerine de büyük bir mesaj gönderiyor.

(Art Dog- Çeviri: Ece Tektunalı)