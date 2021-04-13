AİHM Ahmet Altan davasında kararı açıkladı

13 Nisan 2021 Salı, 11:46

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ medya yapılanması davasından dolayı aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan davasında kararını açıkladı.

AİHM, Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "Emniyet ve güvenlik", "Adil yargılanma" ve "İfade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.