AİHM, Ali Bulaç davasında hak ihlali kararı verdi; Türkiye tazminat ödeyecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın davasında hak ihlali olduğuna karar verdi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın başvurusu hakkındaki kararını açıkladı.
Mahkeme, Bulaç davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'Özgürlük ve Güvenlik Hakkı' başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasının ve 'İfade Özgürlüğü' başlıklı 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Bulaç'a 12 bin 240 euro manevi tazminat cezası ödenmesine karar verildi.
Ali Bulaç, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve 31 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı. Bulaç, 11 Mayıs 2018'de tahliye olmuştu.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018’deki karar duruşmasında Bulaç hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay'ın 24 Eylül 2020'de hapis cezasını bozması üzerine 13 Nisan 2021'de yeniden yargılanma süreci başlamıştı.
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