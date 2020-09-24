Muharrem İnce'den Zaman Gazetesi yazarı Türköne'nin tahliyesine çok sert tepki
Muharrem İnce, Zaman gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne'nin tahliye edilmesine tepki göstererek, Bahçeli'nin müdahalesine dikkat çekti.
Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeniden yargılansın" dediği Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne'nin tahliye edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.
FETÖ davasında tahliye edilen Türköne'nin Bahçeli'nin talimatı sonucu serbest bırakıldığını ifade eden İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Trump ister tahliye, Merkel ister tahliye, Bahçeli ister tahliye. Ne adalet kaldı, ne bağımsız adliye. Hekimler yargılansın, FETÖ'cüler tahliye edilsin. Devlete, adalete güven duyulmayan bir ekonomide sular durulmaz."
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