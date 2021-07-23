AİHM, Fransa'yı aileleri çocuklarıyla gözaltında tuttuğu için mahkum etti
AİHM, Fransa'yı aileleri çocuklarıyla gözaltı merkezlerinde tuttuğu için 8'inci kez suçlu buldu
AİHM tarafından yayımlanan kararda, Kasım 2018’de Loir-et-Cher Valiliğinin İtalya’ya sınır dışı edeceği Mali asıllı anne M.D. ve kızı A.D’yi gözaltı merkezine yerleştirdiği, anne ve bebeğini burada çocuklar için uygun olmayan kötü koşullarda 11 gün tuttuğu belirtildi.
Kararda, anne ve kızının Fransa’ya karşı açtığı davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi" yasaklayan 3. maddesine dayanarak Fransa'nın mahkum edildiği kaydedildi.
AVUKAT, GÖZALTI KOŞULLARINI ANLATTI
Davaya dahil olan mültecilere destek çalışmaları yürüten Cimade Derneğinin aktardığı gözaltı merkezi koşullarının, bir bebeğin ve annesinin tutulmasına uygun olmadığı vurgulanan kararda, bu koşulların anne üzerinde zararlı etkisinin olduğu ifadesi kullanıldı. Kararda, "Fransız yetkililer, 4 aylık bir bebeği, sözleşmenin 3. maddesinin öngördüğü zorluk eşiğini aşan bir muameleye tabi tuttu." denildi.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
Bir anne ve 4 aylık bebeği arasındaki kopmaz bağlar göz önünde bulundurulduğunda, Fransa’nın M.D. ve A.D’yi özgürlüklerinden insanlık dışı şekilde mahrum ettiği belirtilen kararda, Fransa’nın davacılara 10 bin avro manevi tazminat, 6 bin 780 avro masraf ödemesi gerektiğine hükmedildi.
Cimade Derneğinden yapılan açıklamada, bu mahkumiyetin öngörülebilir olduğu, 2012’den bu yana AİHM’nin "çocukları aileleriyle gözaltı merkezine koymak insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele teşkil ettiği" yönünde kararlar aldığı, 2020’de bu eylemi "bariz bir insanlık yoksunluğu" olarak tanımladığı aktarıldı.
Fransa’nın bu suçtan 2012’den bu yana 8'inci kez mahkum edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkenin bir an önce çocukların gözaltı merkezlerinde kilitli kapılar ardına konulmasını yasaklayan yasal düzenleme yapması gerektiği kaydedildi.
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