Fransa'dan Güney Kıbrıs'a destek açıklaması
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kuzey Kıbrıs'ın Maraş kararının ardından Güney Kıbrıs'a destek açıklamasında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kuzey Kıbrıs'ın Maraş kararının ardından Güney Kıbrıs'a destek açıklamasında bulundu.
Le Drian, konuyu 20 Temmuz'da Kıbrıslı mevkidaşı ile tartıştığını ve konuyu Birleşmiş Milletler'de gündeme getireceğini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" demişti.
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