AİHM'den TFF'ye kötü haber; karar açıklanıyor
Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak, TFF'nin ilgili kurumlarından aldıkları cezalar nedeniyle iç hukuk tıkanınca AİHM'ye başvurmuşlardı. AİHM de bu dosyaları inceledi. Resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de futbol'un adaletli yönetilmediği ve verilen cezaların hukukua uygun olmadığı gerekçesiyle açılan davalarda karara vardı. AİHM, yaptığı duyuruyla 18 Mayıs tarihinde Galatasaray'ın önceki başkan yardımcısı Avukat Sedat Doğan, hakem İbrahim Tokmak ve futbolcu deniz Naki ile ilgili kararını açıklayacak.
Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak, TFF'nin ilgili kurumlarından aldıkları cezalar nedeniyle iç hukuk tıkanınca AİHM'ye başvurmuşlardı. AİHM de bu dosyaları inceledi. Resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak. AİHM, önceki kararlarında PFDK, Tahkim ve diğer kurulların yapılanmasını ve görev esaslarını kusurlu bulmuştu.
Alınan bilgiye göre AİHM'nin özellikle Doğan ve Tokmak'ın dosyaları için "Tahkim Kurulu'nun bağımsız ve tarafıszılığı, ifade özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkının engellenmesi gibi konularda TFF'yi kusurlu bulacak. AİHM'nin dikkat çektiği bir konu ise suçta ve cezada kanunilik ilkesinin zedelenmesi!
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