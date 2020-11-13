Aile bozuk yolun yapılmasını istiyor

13 Kasım 2020 Cuma, 06:00

İlkokul 3. sınıfta eğitimini sürdüren Sebahattin, her gün annesinin sırtında 300 metre mesafedeki okula gidiyor. Ailenin Sebahattin için aldıkları akülü araba da yolun kötü olması nedeniyle bozuldu.

Yaklaşık 3 yıldır çocuklarını bu şekilde okula götüren aile, yetkililerden yardım istedi. Toprak ve taş olan yolun kışın çamurla kaplandığını ve durumun daha da kötüleştiğini söyleyen aile, “Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Her gün getirip götürmesi zor oluyor. Toprak evimiz de her gün damlıyor, kışın kötü oluyor. Günlük bazen yevmiyeyle çalışıyoruz. Başka imkânımız yok. Yeni akülü araba da alamadık, bu yolun da yapılmasını istiyoruz. Oğlumuz okumayı seviyor onu hayallerinden geri bırakmayalım” dedi. Valiliğe ve kaymakamlığa başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını da kaydeden aile, “Kaymakam geldi baktı, yapacağız dedi. Ancak ondan sonra ses çıkmadı. CİMER’e de başvuru yaptık. Ancak hâlâ beklemedeyiz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.