Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır yayın' ilan etti
Tedvan Lieshout'un yazdığı, Ufuk Güngör'ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitap, "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.
Tedvan Lieshout'un yazdığı, Ufuk Güngör'ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016'da birinci basımı yapılan "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirlendi.
Bu kapsamda söz konusu kitap "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
Video Haberler
- Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi
- Otobüs şoförü ile öğrencinin 'Boş İstanbulkart' tartışma
- MasterChef'te şefin fırçası yarışmacıyı ağlattı
- Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama