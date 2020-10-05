Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bağış skandalı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Sayıştay raporunda, bakanlığa bağlı birimleri yapılan ayni yardımların ilgili birimler tarafından kabul edilmesi sırasında “taşınır işlem fişi”nin her işlem için düzenlenmediği ve bağış kabul tutanaklarının seri numaralarının da elle doldurulduğu tespit edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Belediyelerimizin, yasal hakkının önünü kesip “siz bağış alamazsınız, biz alırız” diyenlerin, bağışları bile kayıtsız topladığı Sayıştay raporlarıyla tescil edildi. CHP olarak bu sorunlu zihniyeti, milletimize şikâyet ediyoruz.”