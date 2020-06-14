Aile hekimi olarak çalışıyordu: Gizli bölmede yakalandı
Elazığ'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan aranan zanlı, köyde saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.
2016 YILINDA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ şüphelisi A.İ'nin merkeze bağlı Örençay köyündeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.İ'yi merdiven altındaki küçük delikten girilen gizli bölmede yakaladı. A.İ'nin Elazığ'da aile hekimi olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden 2016 yılında meslekten ihraç edildiği belirtildi.
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