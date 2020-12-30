Aile hekimleri: ‘Aile sağlığı merkezleri bu aşı yükünü kaldıramaz’

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Aile hekimlerinin yüzde 79.4’ü ise Covid-19 inaktif aşısının aşı merkezlerinde yapılmasının uygun olacağına dikkat çekti.

AHEF’ten yapılan açıklamada, aile hekimlerinin yıl boyunca okul aşıları, grip aşıları ve zatürree aşıları da dahil olmak üzere 12 farklı aşıyı yapmakla yükümlü kılındığı, son olarak da Covid-19 aşılarının da ASM’lerde yapılacağı söylentisinin olduğu anımsatıldı.

AHEF’nin yaptığı anket sonuçlarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

- İnaktif Covid-19 aşısının Çin’de üretilmesi nedeniyle halk arasında güvensizlik oluşturduğunu düşünenler anketin yüzde 82.5’ini oluşturuyor.

- Hekimlerle hastalar arasındaki görüşmelerde Covid-19 aşıları hakkında yeterli bilgiye sahip hastaların oranının yüzde 25.4, yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtenlerin oranının ise yüzde 49.8 olduğu sonucu çıktı.

- Aşıyı kendisine ve sevdiklerine yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 49.8 iken yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 11.9 olarak ankete yansıdı.

AHEF Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Güntürkün, özetle şunları söyledi: “Esnek çalışma koşullarından faydalanamayan aile hekimlerine, tüm bu iş yükü üzerine, bir de Covid-19 aşısı ve bunun takibi görevlerinin verilmesi beraberinde korkunç bir yük, yorgunluk ve tükenmişlik sendromu da getirecektir. Aile Hekimlerini ve ASM’lere gelen hastaları büyük bir risk altına sokmak olacaktır.”

BUGÜN İSTANBUL’DA YARIN ANKARA’DA

Türkiye’nin Çin’in Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları bu sabah Türk Hava Yolları’na ait kargo uçağıyla İstanbul’a geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koc dün yaptığı paylaşımda “İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı” dedi. 3 milyon doz aşı bugün saat 06.10’da İstanbul’da olacak. Aşıların 17 konteynırda aşılar, İstanbul Havalimanı’na geleceği, bir sonraki gün Ankara’ya gönderileceği belirtildi.