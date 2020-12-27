Aile hekimleri: "Buzdolaplarımız dolu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın gelecek koronavirüs aşılarının aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde yapılacağını açıkladı.

Sarp Sağkal
27 Aralık 2020 Pazar, 02:00
Aile hekimleri:
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 Aşılama sürecinin planlanmasında aile hekimlerinin de yer alması gerektiğini söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Aşıların Aile Sağlığı Merkezi’ne getirilmesi süreci önemli. Aşı çok özel bir ürün ve buzdolaplarında saklanması gerekir. Bizdeki buzdolaplarının kapasitesi dolmuş durumda. Talebe göre merkezlerden aşı gönderilmesi daha doğru olur. Aşı yapacak aile hekimi sayısı az, desteklenmeli” diye konuştu. 


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