Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, okul ve spor salonu gibi alanlarda aşı merkezleri istendi

15 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları ortak deklarasyon yayımlayarak Sağlık Bakanlığı’na seslendi. Açıklamada sağlıkçıların artan iş yüküne ve ek ödemelerde yaşanan sorunlara dikkat çekildi, meslek hastalığı ve şehitlik payesiyle ilgili düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi istendi.

Koronavirüs aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılmasına ilişkin de “Başta okul, spor salonu ve stadyumlar olmak üzere aşı merkezleri oluşturulması ve seçim sisteminde olduğu gibi merkezi bir planlama önerimizin değerlendirilmesini bekliyoruz” denildi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHASEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, özetle şunları kaydetti: “Pnömokok ve influenza aşılamalarına okul aşılamalarının da eklenmesi ile artan iş yüküne ek olarak risk gruplarına da Covid-19 aşılarının aile sağlığı merkezlerinde yapılmasının planlandığı bilgisi alınmıştır. 9 aydır koruduğumuz kronik hastalığı olan ve ileri yaş hastalar ile birlikte aile sağlığı merkezine aşı uygulaması için yapılacak başvuruların yaratacağı risklerin dikkate alınmadığı görülmektedir. Başta okul, spor salonu ve stadyumlar olmak üzere aşı merkezleri oluşturulması ve seçim sisteminde olduğu gibi merkezi bir planlama önerimizin değerlendirilmesini bekliyoruz.”

SIRADAYIZ

1 . aşamada sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ile 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

2. aşamada, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları (fırın, yemek fabrikaları ile taşımacılık sektöründe çalışanlar) aşılanacak.

3. aşama sonrasında ise 29-49 yaş arası kronik hastalığı olan bireyler ve son olarak da aşılanmayan herkes aşılanmış olacak.

İLK AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VURULDU

Çin’den getirilen Sinovac aşılarına verilen “acil kullanım onayı”nın ardından aşılar dün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşılar dün sabah saat 05.00 itibarıyla, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen “aşı nakil araçları” ile ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarına götürüldü ve buradan da hastanelere dağıtıldı. Hazırlıkları tamamlanan ve 50 aşı odası oluşturulan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlıkçılar sabah saatlerinde aşılarını oldu.

KUYRUK OLUŞTU

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başladı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde oluşturulan 25 odalı “Aşı Uygulama Merkezi” önünde dün uzun kuyruklar oluştu. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de sabah saatlerinde aşılar getirildi.

Sağlık çalışanları MHRS üzerinden aldıkları randevular ile özel hazırlanmış aşı odalarında ilk doz aşılarını yaptırdı. Yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de dün sabah erken saatlerden itibaren, aşılar sağlık çalışanlarına vurulmak üzere hastanelere gönderildi.