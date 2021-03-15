Aile hekimleri, talepleri karşılanana dek siyah önlük giyecek

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlığın ticarileşmesi, performans sistemine bağlı ödeme, şiddet olaylarının tırmanması sorunları ile boğuşan sağlık çalışanları bir yandan da koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Son bir yılda 140’ı hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Özer, sağlık çalışanlarının yıllarca zorunlu hizmeti dahil her türlü sorunu göğüslediklerini belirterek “Tüm bu çalışmalar sonucunda yenidoğan ölümleri ve anne ölümleri gibi ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından büyük göstergelerden olan sağlık rakamları, iyileştirilmiş seviyelere çekilmiştir. Yaşanılan salgında tüm dünyanın imrenerek izlediği Covid- 19 aşılama başarısı, ‘Aile Hekimliği Çalışanlarının’ göğsünde taşıyacağı birer madalya olarak yerini almıştır” diye konuştu. Sendika olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini kaydeden Özer, “Hak ettiğimiz gibi beyaz önlüklerle bayramımızı kutlamak yerine, yıllarca süregelen hakediş kayıplarımız telafi edilinceye kadar, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

ACIMIZ YÜREĞİMİZDE

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada “14 Mart Tıp Haftası’nı kaybettiğimiz meslektaşlarımızın acısı yüreğimizde, pandemi sürecinin yarattığı sorunlar omzumuzda karşılıyoruz. Öncelikle kaybettiğimiz meslektaşlarımızı sevgi, saygı, minnetle anıyoruz. İyi hekimlik değerlerinin gözetildiği, emeğimizin karşılığını alarak çalışacağımız şiddetten arınmış bir sağlık ortamını hep birlikte sağlayacağımıza olan inancımızla 14 Mart Tıp Haftamızı kutluyoruz” denildi.

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