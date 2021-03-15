Aile hekimleri, talepleri karşılanana dek siyah önlük giyecek
14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan sağlık çalışanlarının sorunları katlanarak artıyor.
AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlığın ticarileşmesi, performans sistemine bağlı ödeme, şiddet olaylarının tırmanması sorunları ile boğuşan sağlık çalışanları bir yandan da koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Son bir yılda 140’ı hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
Özer, sağlık çalışanlarının yıllarca zorunlu hizmeti dahil her türlü sorunu göğüslediklerini belirterek “Tüm bu çalışmalar sonucunda yenidoğan ölümleri ve anne ölümleri gibi ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından büyük göstergelerden olan sağlık rakamları, iyileştirilmiş seviyelere çekilmiştir. Yaşanılan salgında tüm dünyanın imrenerek izlediği Covid- 19 aşılama başarısı, ‘Aile Hekimliği Çalışanlarının’ göğsünde taşıyacağı birer madalya olarak yerini almıştır” diye konuştu. Sendika olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini kaydeden Özer, “Hak ettiğimiz gibi beyaz önlüklerle bayramımızı kutlamak yerine, yıllarca süregelen hakediş kayıplarımız telafi edilinceye kadar, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
ACIMIZ YÜREĞİMİZDE
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada “14 Mart Tıp Haftası’nı kaybettiğimiz meslektaşlarımızın acısı yüreğimizde, pandemi sürecinin yarattığı sorunlar omzumuzda karşılıyoruz. Öncelikle kaybettiğimiz meslektaşlarımızı sevgi, saygı, minnetle anıyoruz. İyi hekimlik değerlerinin gözetildiği, emeğimizin karşılığını alarak çalışacağımız şiddetten arınmış bir sağlık ortamını hep birlikte sağlayacağımıza olan inancımızla 14 Mart Tıp Haftamızı kutluyoruz” denildi.
İŞTE HEKİMLERİN TALEPLERİ
- Hekim maaşları yoksulluk sınırının altındadır ve ek zam zorunludur.
- Hakedişler ivedilikle en fazla 2 bin kayıtlı kişi baz alınarak hesaplanmalı ve kayıtlı kişi sayısı da belli bir planlama dahilinde bu seviyelere çekilmelidir.
- Sağlıkta etkin ve uygulanabilir şiddet yasası bir an önce çıkartılmalıdır.
- Sağlık yöneticilerinin keyfekeder hukuksuz uygulama ve talepleri ile aile hekimliği çalışanlarına mobbing düzeyindeki uygulama ve taleplerine son verilmelidir.
- Aile hekimliği birimlerinin kadro eksikliği atamalarla giderilmeli ve 657 sayılı kanun kapsamında istihdam modeline geçilmelidir.
- Hekimlerin rapor yükünden kurtarılması için yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
- Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli ve uygunsuz fiziki koşullarda sağlık sunumu yapılması sonlandırılmalıdır.
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