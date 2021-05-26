Aile hekimlerinden Biontech için zaiyat uyarısı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:25





Avrupa İlaç Ajansı'nın Biontech aşılarının buzdolabında 1 aya kadar saklanabileceği açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığı da aile sağlığı merkezlerinde bu aşıların yapılması için harekete geçti. Aşıların ilk olarak Aydın'da yapılacak bir pilot uygulamayla başlamasının düşünüldüğü öğrenildi. Bir an önce çok sayıda aşı gelmesini ve toplu aşı merkezlerinin kurulmasını istediklerini belirten AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Biontech aşısında bir flakonda (şişe) 6 kişiye aşı yapılabilecek şekilde bir plan var. Isı şartları sağlansa bile aşının ziyan olmaması için randevu şartlarının da oluşturulması lazım. Yani belli bir saat içerisinde 6 kişinin aşılanması gerekiyor. Bu organizasyonu aile sağlığı merkezlerinde yapmak çok kolay olmayabilir. Çünkü durum randevu ve tercihe bağlı. Biontech olmayı 4 kişi tercih etse, 2 doz boşa gitmiş olacak. Ancak toplu aşı merkezi olsa daha çok oda olur, daha çok kişi bu aşıyı tercih eder ve zaiyat da azalır” önerisini getirdi.

‘HALA EK ÖDEME YOK’

Aile hekimlerinin bunca sorumluluğa karşın ek ödemeler konusundaki sorunun da çözülmediğini aktaran Sezen, “Bütün hastaneler kapandı ama biz çalışmaya devam ettik. Mobil hizmetle hastanın ayağına da gidiyoruz. En önde çalışıyoruz ve bir türlü kendimizi gösteremiyoruz. Aile hekimleri takdir edilmiyor, ek ödeneklerden faydalanamıyor. Son çıkan ek ödemede yine adımız geçmedi. Bir keresinde 3 aylık bir ödeme verilmişti, onda da bir sürü şart konulmuştu. Hiçbir yerde adımız okunmuyor” diye konuştu. Sezen ayrıca, aile hekimlerinin yıllardır süren vekaletsiz izin hakkı, ASM'lerin kamu binası olmaması ve fiziki koşullarının elverişsiz olması gibi sorunların da hala çözülemediğini vurguladı.