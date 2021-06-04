Aile hekimlerinden kamu binası talebi
İzmir Tabip Odası, pandemiyle mücadelede eden kurumların başında gelen Aile Sağlık Merkezleri’nin fiziki koşullarının iyi olmadığını, güneş görmeyen ve havalandırması olmayan binalarda hizmet verildiğini söyledi.
Aile Sağlık Merkezlerinin fiziki yapılarının düzeltilmesi gerektiğini ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından kiralanan, apartman altı dükkânlarda, giriş ya da bodrum kat dairelerde verilmektedir. Bu Aile Sağlığı Merkezlerinin birçoğu ise, ne yazık ki, binaların güneş dahi görmeyen cephelerinde konumlanmakta. Sağlık Bakanlığınca sağlık çalışanları uygunsuz hizmet binalarında çalışmaya mecbur bırakılırken halkın sağlığı da hiçe sayılmaktadır” dedi.
Op. Dr. Çamlı, “Bu kamu hizmetinin sunumu sırasında gerekli personelin tümünün istihdamı ve fiziken uygun mekanların oluşturulması Sağlık Bakanlığınca sağlanmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinin yeterli uygunlukta ve eşit standartlarda olmasını sağlamak Sağlık Bakanlığının görevidir. Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlık Bakanlığınca yapılacak kamuya ait mekânlarda ve yeterli donanım sağlanarak inşa edilmelidir. Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan ancak deprem güvenliği olmayan kamu binaları, sağlık bakanlığı tarafından, teknik olarak mümkünse güçlendirilmeli ya da hastalar ve çalışanlar mağdur edilmeden yeniden inşa edilmelidir. Mobil sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelerde bakanlık tarafından uygun mekânlar yapılmalı” diye konuştu.
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